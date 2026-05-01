Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα

Καρέ-καρέ η πτώση που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία – Σοκάρουν οι εικόνες από το αεροδρόμιο Αράξου

01 Μάι. 2026 19:16
Pelop News

Στη δημοσιότητα φέρνει η ενημερωτική μας ιστοσελίδα το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης στο αεροδρόμιο Αράξου, κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής αεροσκάφους της TUI.

Οι εικόνες που καταγράφονται είναι αποκαλυπτικές και αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις στιγμές που παραλίγο να μετατραπούν σε τραγωδία. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, συγκεντρωμένοι πάνω σε σκάλα επιβίβασης, επιχειρούν να καλύψουν την εκδήλωση, όταν ξαφνικά η κατασκευή υποχωρεί, οδηγώντας σε πτώση και τραυματισμούς.

Το βίντεο καταγράφει τη σύγχυση και τον πανικό που επικρατεί αμέσως μετά το συμβάν, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες, ενώ αποτυπώνεται με σαφήνεια η επικινδυνότητα των συνθηκών κάτω από τις οποίες στήθηκε η συγκεκριμένη «φιέστα».

Πρόκειται για υλικό που επιβεβαιώνει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο όσα καταγγέλλονται για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και προχειρότητα στον σχεδιασμό της εκδήλωσης. Ένα οπτικό ντοκουμέντο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο κοντά βρέθηκαν οι παρευρισκόμενοι σε μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη.

Το βίντεο αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αναδεικνύει όχι μόνο το ίδιο το ατύχημα, αλλά και τη συνολική εικόνα οργάνωσης που επικράτησε σε μια εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις στιγμές που «πάγωσαν» το αεροδρόμιο Αράξου 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ