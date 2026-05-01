Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα

Στη δημοσιότητα φέρνει η ενημερωτική μας ιστοσελίδα το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης στο αεροδρόμιο Αράξου, κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής αεροσκάφους της TUI.

Οι εικόνες που καταγράφονται είναι αποκαλυπτικές και αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις στιγμές που παραλίγο να μετατραπούν σε τραγωδία. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, συγκεντρωμένοι πάνω σε σκάλα επιβίβασης, επιχειρούν να καλύψουν την εκδήλωση, όταν ξαφνικά η κατασκευή υποχωρεί, οδηγώντας σε πτώση και τραυματισμούς.

Το βίντεο καταγράφει τη σύγχυση και τον πανικό που επικρατεί αμέσως μετά το συμβάν, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες, ενώ αποτυπώνεται με σαφήνεια η επικινδυνότητα των συνθηκών κάτω από τις οποίες στήθηκε η συγκεκριμένη «φιέστα».

Πρόκειται για υλικό που επιβεβαιώνει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο όσα καταγγέλλονται για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και προχειρότητα στον σχεδιασμό της εκδήλωσης. Ένα οπτικό ντοκουμέντο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο κοντά βρέθηκαν οι παρευρισκόμενοι σε μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη.

Το βίντεο αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αναδεικνύει όχι μόνο το ίδιο το ατύχημα, αλλά και τη συνολική εικόνα οργάνωσης που επικράτησε σε μια εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις στιγμές που «πάγωσαν» το αεροδρόμιο Αράξου

