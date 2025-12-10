Βίντεο–πρόκληση στη δίκη Novartis: «Αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά» είπε ο Γεωργιάδης βλέποντας τον “εαυτό” του στην οθόνη

Σε κλίμα έντασης αλλά και απρόσμενου σχολιασμού εξελίχθηκε η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Novartis, όταν στο ακροατήριο προβλήθηκε βίντεο που παρουσίαζε πρόσωπο να υποδύεται τον Άδωνι Γεωργιάδη, με πρωτοβουλία του κατηγορούμενου Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη.

Με την άδεια του δικαστηρίου και ενώ στο βήμα του μάρτυρα βρισκόταν ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, προβλήθηκε βίντεο, το οποίο –σύμφωνα με τον κατηγορούμενο– είχε δημιουργηθεί από τη Novartis στην Ελλάδα. Στο επίμαχο υλικό εμφανίζονται στελέχη της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του υπουργού, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου –σε υποτιθέμενο σενάριο πίεσης– να εγκρίνει την εξόφληση της φαρμακοβιομηχανίας.

Στην οθόνη εμφανίζεται άνδρας μέσα σε μπανιέρα, να υποδύεται τον τότε υπουργό, να συνομιλεί τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, η οποία του λέει ότι έχει απαχθεί. Η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη ήταν άμεση και απρόσμενα χαλαρή:

«Καλά, αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά», σχολίασε γελώντας.

Στη συνέχεια ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κατηγορούμενου και του υπουργού:

Δεσταμπασίδης: «Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να σας εξαναγκάσουν να τους εξοφλήσετε. Αυτό έγινε επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας».

Γεωργιάδης: «Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό, που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους».

Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως ζήτησε να προβληθεί το βίντεο για να δείξει –όπως είπε– τον τρόπο λειτουργίας της πολυεθνικής:

Δεσταμπασίδης: «Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν τον στόχο τους προχωρούν και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείτε αλαζονικό όλο αυτό;»

Γεωργιάδης:

«Είναι γελοιότητα. Όμως στην ουσία του δείχνει ότι θα χρησιμοποιούσαν αθέμιτα μέσα. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την περίοδο που δήθεν έλαβα τα 2 εκατ. ευρώ, η Novartis δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Είναι όλο λάθος».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με αναφορά στο ζήτημα της τιμολόγησης:

Δεσταμπασίδης: «Όσοι μάρτυρες ήρθαν στο δικαστήριο για την τιμολόγηση πάντως δήλωσαν ανεύθυνο-υπεύθυνοι…»

Γεωργιάδης: «Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επανήλθε:

Δεσταμπασίδης: «Για εσάς η Novartis είναι σκάνδαλο γιατρών;»

Γεωργιάδης: «Ναι, το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Υπήρξαν σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων».

Δεσταμπασίδης: «Αφού είναι σκάνδαλο γιατρών, πώς εξηγείτε ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε ένας;»

Γεωργιάδης: «Η ευκαιρία χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν η έρευνα στράφηκε στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν».

Ο κατηγορούμενος επέμεινε:

Δεσταμπασίδης: «Εγώ κατέθετα δύο ημέρες αποκλειστικά για γιατρούς και για ποσά».

Γεωργιάδης: «Δεν σας έκανε εντύπωση; Δεν σας είπε η κυρία Τουλουπάκη;»

Δεσταμπασίδης: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό».

