Βίντεο–πρόκληση στη δίκη Novartis: «Αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά» είπε ο Γεωργιάδης βλέποντας τον “εαυτό” του στην οθόνη

Απρόσμενη ένταση και στιγμές ειρωνικού σχολιασμού σημειώθηκαν στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, όταν προβλήθηκε στο ακροατήριο βίντεο που σατίριζε τον Άδωνι Γεωργιάδη και την απαγωγή της συζύγου του, με τον ίδιο τον υπουργό να αντιδρά με χιούμορ αλλά και αιχμηρές απαντήσεις.

Βίντεο–πρόκληση στη δίκη Novartis: «Αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά» είπε ο Γεωργιάδης βλέποντας τον “εαυτό” του στην οθόνη
10 Δεκ. 2025 14:50
Pelop News

Σε κλίμα έντασης αλλά και απρόσμενου σχολιασμού εξελίχθηκε η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Novartis, όταν στο ακροατήριο προβλήθηκε βίντεο που παρουσίαζε πρόσωπο να υποδύεται τον Άδωνι Γεωργιάδη, με πρωτοβουλία του κατηγορούμενου Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη.

Με την άδεια του δικαστηρίου και ενώ στο βήμα του μάρτυρα βρισκόταν ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, προβλήθηκε βίντεο, το οποίο –σύμφωνα με τον κατηγορούμενο– είχε δημιουργηθεί από τη Novartis στην Ελλάδα. Στο επίμαχο υλικό εμφανίζονται στελέχη της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του υπουργού, Ευγενία Μανωλίδου, προκειμένου –σε υποτιθέμενο σενάριο πίεσης– να εγκρίνει την εξόφληση της φαρμακοβιομηχανίας.

Στην οθόνη εμφανίζεται άνδρας μέσα σε μπανιέρα, να υποδύεται τον τότε υπουργό, να συνομιλεί τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, η οποία του λέει ότι έχει απαχθεί. Η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη ήταν άμεση και απρόσμενα χαλαρή:

«Καλά, αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά», σχολίασε γελώντας.

Στη συνέχεια ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κατηγορούμενου και του υπουργού:

Δεσταμπασίδης: «Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να σας εξαναγκάσουν να τους εξοφλήσετε. Αυτό έγινε επί θητείας σας στο υπουργείο Υγείας».

Γεωργιάδης: «Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό, που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους».

Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως ζήτησε να προβληθεί το βίντεο για να δείξει –όπως είπε– τον τρόπο λειτουργίας της πολυεθνικής:

Δεσταμπασίδης: «Το βίντεο αυτό δείχνει ότι για να πετύχουν τον στόχο τους προχωρούν και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείτε αλαζονικό όλο αυτό;»

Γεωργιάδης:
«Είναι γελοιότητα. Όμως στην ουσία του δείχνει ότι θα χρησιμοποιούσαν αθέμιτα μέσα. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την περίοδο που δήθεν έλαβα τα 2 εκατ. ευρώ, η Novartis δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Είναι όλο λάθος».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με αναφορά στο ζήτημα της τιμολόγησης:

Δεσταμπασίδης: «Όσοι μάρτυρες ήρθαν στο δικαστήριο για την τιμολόγηση πάντως δήλωσαν ανεύθυνο-υπεύθυνοι…»

Γεωργιάδης: «Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος επανήλθε:

Δεσταμπασίδης: «Για εσάς η Novartis είναι σκάνδαλο γιατρών;»

Γεωργιάδης: «Ναι, το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Υπήρξαν σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων».

Δεσταμπασίδης: «Αφού είναι σκάνδαλο γιατρών, πώς εξηγείτε ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε ένας;»

Γεωργιάδης: «Η ευκαιρία χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν η έρευνα στράφηκε στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν».

Ο κατηγορούμενος επέμεινε:

Δεσταμπασίδης: «Εγώ κατέθετα δύο ημέρες αποκλειστικά για γιατρούς και για ποσά».

Γεωργιάδης: «Δεν σας έκανε εντύπωση; Δεν σας είπε η κυρία Τουλουπάκη;»

Δεσταμπασίδης: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ