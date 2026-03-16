Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια

Εντατικές επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε το τελευταίο διάστημα η Βιολάντα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τις αναγκαίες άδειες και να καλύψει όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει πλήρως το δεύτερο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα. Η συγκεκριμένη μονάδα θεωρείται κομβικής σημασίας για την παραγωγική ανάκαμψη της εταιρείας, καθώς εδώ και περίπου ενάμιση μήνα η αγορά τροφοδοτείται ουσιαστικά από τη μονάδα της Λάρισας.

Η εγκατάσταση της Vitafree, εταιρείας του ομίλου που βρίσκεται έξω από τα Τρίκαλα, είχε κλείσει προσωρινά στα μέσα Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Βιολάντα στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων–Καρδίτσας, δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, στο εργοστάσιο της Vitafree είχαν διαπιστωθεί ελλείψεις σε ζητήματα πυροπροστασίας και αδειοδοτήσεων.

Από τότε, η εταιρεία λειτουργεί υπό πίεση, με τις βασικές γραμμές παραγωγής των κεντρικών εγκαταστάσεων να παραμένουν εκτός λειτουργίας και την πλήρη επιστροφή τους να μην αναμένεται πριν ολοκληρωθούν τόσο οι νομικές διαδικασίες όσο και οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και η πραγματογνωμοσύνη του ΕΜΠ. Παράλληλα, θα απαιτηθεί και νέος κύκλος επενδύσεων, ώστε οι εγκαταστάσεις να επανέλθουν με όρους πλήρους ασφάλειας για το προσωπικό.

Παρά το βαρύ κλίμα, σε ορισμένες εγκαταστάσεις συνεχίζεται περιορισμένη δραστηριότητα, κυρίως σε αποθήκες, ενώ στη μονάδα της Vitafree γίνονται σταδιακές τεχνικές προσαρμογές και ρυθμίσεις μηχανών με στόχο να ενεργοποιηθούν ξανά όλες οι παραγωγικές γραμμές. Το μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία είναι να ενισχύσει άμεσα την παραγωγική της δυνατότητα, καθώς τα αποθέματα που κρατούσαν μέχρι τώρα την αγορά ζωντανή έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Το πρόβλημα πλέον αποτυπώνεται και στα σημεία πώλησης, όπου τα κενά στα ράφια πολλαπλασιάζονται. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, η μονάδα της Λάρισας δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει τη ζήτηση, με αποτέλεσμα να γίνεται προτεραιοποίηση στην τροφοδοσία και να καταγράφονται καθυστερήσεις ακόμη και σε μικρότερα σημεία λιανικής ή αλυσίδες καφέ που διαθέτουν προϊόντα της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο της δικαστικής διερεύνησης. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, παραμένει προσωρινά προφυλακισμένος μετά την απολογία του τον Φεβρουάριο, με το κατηγορητήριο να έχει αναβαθμιστεί σε βαθμό κακουργήματος.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το βάρος της διαχείρισης έχει πέσει πλέον στη διοίκηση της εταιρείας και ειδικότερα στον Στέφανο Τζιωρτζιώτη, ο οποίος αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις για τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης και επικεντρώνεται στη λειτουργική επιβίωση της επιχείρησης. Η παρουσία της Βιολάντα στην Food Expo, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Metropolitan Expo, ήταν ενδεικτική της προσπάθειας να διατηρηθεί η θέση της εταιρείας στην αγορά παρά τη βαθιά κρίση που περνά.

Κρίσιμο παραμένει και το οικονομικό σκέλος, καθώς ο όμιλος συνεχίζει να καταβάλλει μισθοδοσία και παροχές σε περίπου 350 εργαζομένους, ενώ καλείται ταυτόχρονα να στηρίξει και τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία. Το εύρος της ζημιάς για τη Βιολάντα, τόσο σε εμπορικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, θα αποτυπωθεί πιο καθαρά το επόμενο διάστημα, όταν φανεί αν και πόσο έχει επηρεαστεί η καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και όταν ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και η δικαστική πορεία της υπόθεσης.

