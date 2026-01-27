«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και δύο στελέχη μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
27 Ιαν. 2026 20:15
Pelop News

Σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα και δύο ακόμη στελεχών της εταιρείας μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές γυναίκες στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Τραγωδία, νεκρό βρέφος τριών μηνών

Ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη συνελήφθησαν μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το protothema.gr από το σημείο, οι εγκαταστάσεις της Βιολάντα διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πώς έγινε η τραγωδία
Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη.

