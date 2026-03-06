Βιωματικό εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΕ1: Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ με έμφαση στην ισότητα των φύλων Πανεπιστημίου Πατρών», της πράξης «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών» (MIS 6018935), η οποία συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», πραγματοποιήθηκε στις 5/3/26 βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Έμφυλη διακριτική μεταχείριση και παρενόχληση: Διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ένα συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον». Η δράση υλοποιήθηκε από το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας γύρω από ζητήματα έμφυλης διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών κα Αλμπάνη, υπογράμμισε ότι η 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα μνήμης, αναστοχασμού αλλά και ευθύνης, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μια αυτονόητη πραγματικότητα που έχει ήδη κατακτηθεί, αλλά μια διαρκή κοινωνική και θεσμική διεκδίκηση. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, οι έμφυλες διακρίσεις, τα στερεότυπα και τα φαινόμενα παρενόχλησης εξακολουθούν να επηρεάζουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, ακόμη και σε χώρους που υπηρετούν κατεξοχήν τη γνώση και την ακαδημαϊκή ελευθερία, όπως τα πανεπιστήμια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι η έμφυλη διακριτική μεταχείριση συχνά δεν εκδηλώνεται με εμφανή τρόπο, αλλά μέσα από λεπτές μορφές αποκλεισμού, υποτίμησης ή άνισης αντιμετώπισης, οι οποίες επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση, τις ευκαιρίες και τη συμμετοχή των ανθρώπων στην ακαδημαϊκή ζωή. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η αντιμετώπιση της παρενόχλησης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ατόμων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας που οφείλει να εγγυάται κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός.

Η ισότητα όπως επισημάνθηκε δεν αποτελεί μόνο θεσμική δέσμευση, αλλά μια καθημερινή πρακτική που διαμορφώνεται μέσα από τις στάσεις και τις συμπεριφορές όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να αποτελεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και συμπερίληψης, όπου φοιτήτριες και φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς φόβο, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο ή την ταυτότητά τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο κ. Μανουσάκης Βασίλης, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ξυδόπουλος Γιώργος, ο οποίος παρακολούθησε και τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, εκφράζοντας την υποστήριξή του σε δράσεις που προάγουν την ισότητα και τη συμπερίληψη στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τη Βασιλική (Βάλια) Χαραλαμποπούλου, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 42006) και κάτοχο ΜΔΕ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία παρουσίασε το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά ζητήματα έμφυλης διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης και συντόνισε τις βιωματικές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Η δράση δημιούργησε έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, κατανόησης και ενδυνάμωσης, ενθαρρύνοντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα έμφυλης διάκρισης, να κατανοούν τις επιπτώσεις τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

