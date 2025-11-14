ΒΙΟΠΑ Πάτρας: Καήκε ολοσχερώς επιχείρηση με αυτοκίνητα ΦΩΤΟ

Αργά το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025, τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών στην περιοχή του Γλαύκου.

Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η επιχείρηση όπως εγραψε το pelop.gr, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον πέντε οχήματα που βρισκόντας εντός του συνεργείου καήκαν.

#Πυρκαγια σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο, απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



