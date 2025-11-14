ΒΙΟΠΑ Πάτρας: Καήκε ολοσχερώς επιχείρηση με αυτοκίνητα ΦΩΤΟ
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων, στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Πάτρας, το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025.
Αργά το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025, τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πατρών στην περιοχή του Γλαύκου.
Η επιχείρηση όπως εγραψε το pelop.gr, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον πέντε οχήματα που βρισκόντας εντός του συνεργείου καήκαν.
#Πυρκαγια σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Η άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που έσπευσαν στο σημείο, απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις.
