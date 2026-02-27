«Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη

«Οι γονείς μας είναι οι θεοί μας, σαν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας με αυτή την εικόνα που κουβαλάμε»

27 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές ανέφερε η Μαρία Αλιφέρη ότι δέχτηκε στην αρχή της καριέρας της, εξηγώντας ότι η γενιά της δεν μιλούσε για τέτοια ζητήματα.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Breakfast@Star» που προβλήθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν μπήκε στον χώρο της υποκριτικής. Όπως είπε η Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά. Ήτανε όλα πολύ πιο κλειστά. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές».

Σχετικά με τη στάση των γονέων απέναντι στις επιλογές των παιδιών, η ηθοποιός σχολίασε: «Οι γονείς μας είναι οι θεοί μας, σαν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας με αυτή την εικόνα που κουβαλάμε. Και να σου πω και κάτι; Πρώτος ο γονιός πρέπει, αφού αγαπάει το παιδί του, να συμφωνήσει, να αποδεχτεί τις επιλογές του. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα».

Όσο για την εμφάνισή της και τις προσωπικές της εμπειρίες στον χώρο εργασίας, η Μαρία Αλιφέρη ανέφερε: «Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα».

