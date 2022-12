Viral αεροσυνοδός που τα βάζει με αγενή επιβάτη – «Δεν είμαι υπηρέτριά σου» ΒΙΝΤΕΟ

Ένα viral βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα μέλος του πληρώματος αεροσκάφους να τα βάζει με έναν επιβάτη. «Είμαι εργαζόμενη, δεν είμαι υπηρέτριά σου», ακούγεται να λέει η αεροσυνοδός.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε πτήση από την Κωνσταντινούπολη στο Δελχί στις 16 Δεκεμβρίου και η αεροπορική εταιρεία έδωσε απάντηση, τονίζοντας ότι θα ερευνήσει το θέμα.

«Μου κουνάτε το δάχτυλο και μου φωνάζετε. Το πλήρωμά μου κλαίει εξαιτίας σας», ακούγεται να λέει στο βίντεο. Στη συνέχεια εξήγησε στον επιβάτη ότι υπάρχει ένα καρότσι με μετρημένα γεύματα και ότι μπορούν να του σερβίρουν μόνο αυτό που έχει πληρώσει – κρατώντας την κάρτα επιβίβασής του. Ο επιβάτης τότε τη ρώτησε γιατί φωνάζει και η αεροσυνοδός έχασε την ψυχραιμία της και του απάντησε «γιατί μου φωνάζετε εσείς!».

«Όχι, λυπάμαι κύριε αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι στο πλήρωμα. Εγώ σας άκουσα με σεβασμό και έτσι πρέπει να φέρεστε και εσείς», συνέχισε η αεροσυνοδός.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο επιβάτης της είπε ότι είναι υπηρέτρια και η αεροσυνοδός του απάντησε εξοργισμένη: «Είμαι υπάλληλος. Δεν είμαι υπηρέτριά σου!».

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022