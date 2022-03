Βλαντιμίρ Πούτιν: Με μπουφάν 12.000 ευρώ μίλησε στην φιλοπολεμική φιέστα του στη Μόσχα

Δεν έχουν τέλος τα σχόλια για την, μάλλον αποτυχημένη, φιέστα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν για την επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας.

Ο Πούτιν μίλησε μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο στη Μόσχα, όπου τον «αποθέωναν» περίπου 90.000 πολίτες. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε σχεδόν όλοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι που υποχρεώθηκαν να παραστούν στην «ρωσική παράσταση», της οποίας το κόστος άγγιξε περίπου το 1,5 εκατ. ρούβλια.

Οι αναλυτές της ομιλίας «θριάμβου» του Πούτιν παρατήρησαν ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε στην φιλοπολεμική φιέστα φορώντας ένα μπουφάν αξίας 12.000 ευρώ…

Σύμφωνα με την Daily Mail, o 69χρονος Ρώσος πρόεδρος φορούσε ένα μπουφάν της ιταλικής μάρκας Loro Piana, την ώρα που η ρωσική οικονομία κρέμεται σε μια κλωστή.

