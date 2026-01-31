Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»

Διευκρινίσεις για τη βραχύχρονη δυσλειτουργία στη γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών.

31 Ιαν. 2026 14:13
Ανακοίνωση σχετικά με τη βλάβη που παρουσιάστηκε στη γραμμή «100» της Άμεσης Δράσης το βράδυ της Παρασκευής (30/1/26) εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνική Αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου (31/1/26).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για περίπου 20 λεπτά όσοι πολίτες καλούσαν το «100» ενημερώνονταν μέσω ηχογραφημένου μηνύματος ότι η σύνδεση δεν ήταν προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικού προβλήματος. Η δυσλειτουργία αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, με τους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα ότι μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το σύστημα panic button λειτουργούσε κανονικά και ότι υπήρχε συνεχής διασύνδεση με το 112.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης» της Αστυνομίας, ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της. Η βλάβη, σύμφωνα με το Αρχηγείο, αποκαταστάθηκε άμεσα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Ελληνική Αστυνομία διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές περί «μπλακ άουτ», «αλαλούμ» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας», σημειώνοντας ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προκαλούν αδικαιολόγητη ανησυχία.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιχειρεί σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση ανταπόκριση και την προστασία των πολιτών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

