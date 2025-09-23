Βοιωτία: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, την οποία φέρεται να θάφτηκε από την κόρη της με σκοπό να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Η διερεύνηση αφορά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με δόλο.

Βοιωτία: Η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της – Τρία μυστήρια πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου λόγω της μακρόχρονης ταφής. Σημείωσε ότι η 91χρονη μπορεί να είχε σκελετικές κακώσεις ή δηλητηριαστεί, ενώ δεν αποκλείεται το σενάριο να θάφτηκε ακόμα και ζωντανή. Η έρευνα θα εστιάσει επίσης στις ιατρικές συνταγογραφήσεις και την κατάσταση της υγείας της, ώστε να διαπιστωθεί αν η κόρη μπορούσε να γνωρίζει αν η μητέρα της ήταν πραγματικά νεκρή.





