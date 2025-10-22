«Βολές» Άδωνι κατά Δένδια: «Δεν θα υπερασπιζόμουν δική μου τροπολογία μόνο αν ήμουν σε κώμα και είχα απώλεια συνείδησης»

Πλέον η σκόνη που έχει σηκωθεί από χθες (21/10/25) με αφορμή την απουσία αλλά και την γραπτή δήλωση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν έχει καθίσει. Πάντως ο Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε σήμερα (22/10/2025) στη Βουλή λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»

Σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Νίκου Δένδια στο κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε πηγαδάκι δεν χαρίστηκε στον συνάδελφό του και όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα μιλούσε στην συζήτηση υποστηρίζοντας δική του τροπολογία είπε: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα και να έχω απώλεια συνείδησης».

Τον πήραν στο κατόπι

Οι δημοσιογράφοι περίμεναν το πρόσωπο των ημερών, Νίκο Δένδια να φανεί στη Βουλή. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του διαπίστωσαν ότι προτίμησε να μην περάσει από το σημείο που ήταν στημένες οι κάμερες αλλά να μπει από άλλη είσοδο, πιο safe. Τον πήραν λοιπόν, στο κατόπι και εκείνος μη χάνοντας το χιούμορ του τους είπε: «Πάω στην τουαλέτα. Μη με ακολουθήσετε κι εκεί».

Τελικά μετά από λίγη ώρα βγήκε χαμογελαστός και εισήλθε στην ολομέλεια όπου συμμετείχε σε πηγαδάκια με συναδέλφους του.

