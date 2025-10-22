Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους

Συνολικά σε 44 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ένας 63χρονος που κρίθηκε ένοχος για βιασμό, γενετήσιες πράξεις, κατάχρησης ανήλικου σε ασέλγεια, κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών, αρχικά στην Αθήνα το 2019 και στη συνέχεια σε χωριό της Καρδίτσας το 2024.

Ο κατηγορούμενος, που ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών, θα παραμείνει στη φυλακή για τα επόμενα πολλά χρόνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις, δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, από τα οποία τα 25 έτη εκτιτέα, χωρίς αναστολή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Στη δίκη κατάθεσαν οι γονείς των δύο παιδιών και ένας αστυνομικός που συμμετείχε έρευνα στο σπίτι του δράστη και ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο συγχωριανοί του 63χρονου.

Ισχυρίστηκε πως είχε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς

Ο 63χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είχε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με το ένα παιδάκι και είπε πως παρασύρθηκε, αρνήθηκε ότι το βίασε ενώ παραδέχτηκε τη γενετήσια πράξη με ανήλικο και την κατάχρηση ανηλίκου. Ταυτόχρονα, αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Επίσης κατέθεσε ότι η πράξη έγινε με συναίνεση, ενώ αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, γιατί μια γυμνή, από την μέση και πάνω φωτογραφία του ανηλίκου, η οποία απεστάλη από τον 12χρονο στον δράστη, βρέθηκε διαγραμμένη και έγινε ανάκτησή της από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το χρονικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε στην Ασφάλεια η αδελφή του ανηλίκου παιδιού, ηλικίας 18 χρονών τότε.

Σύμφωνα με την κοπέλα, ο 63χρονς ο οποίος είχε μετακομίσει τους τελευταίους μήνες στο χωριό από μεγάλη πόλη, είχε προσεγγίσει στα μέσα Ιουνίου τον ανήλικο αδελφό της στέλνοντάς του γραπτά ερωτικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και από τότε ως και τις 11 Σεπτεμβρίου προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του. Το 12χρονο αγόρι έδωσε κατάθεση παρουσία παιδοψυχιάτρου και επιβεβαίωσε όσα κατήγγειλε η αδελφή του.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρήκαν μια φωτογραφία του ανήλικου και κατέσχεσαν τέσσερα μαχαίρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές το περιεχόμενο των οποίων εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Από το υλικό αυτό η αστυνομία έφτασε στη δεύτερη περίπτωση 12χρονου αγοριού από την Αθήνα, όπου ζούσε ο κατηγορούμενος και εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή του, οπότε και μετακόμισε σε χωριό της Καρδίτσας. Στο χωριό ο κατηγορούμενος έλεγε ότι ήταν παντρεμένος, χώρισε και η πρώην σύζυγό του δεν τον άφηνε να δει το παιδί, ενώ δεν είχε παντρευτεί ποτέ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2019, ο κατηγορούμενος ενώ ζούσε στην Αθήνα, γνωρίστηκε σε ένα καφενείο με τον πατέρα του δεύτερου παιδιού, ο οποίος δούλευε, απασχόληση είχε και η σύζυγός του και επειδή είχαν γίνει φίλοι, του εμπιστευόταν μερικές φορές το παιδί για να το κρατήσει στο σπίτι του. Μάλιστα οι σχέσεις ήταν τέτοιες, που το ζευγάρι φιλοξένησε μια φορά το καλοκαίρι στο σπίτι που διαθέτει σε νησί του Ιονίου.

