Βόλος: Δύο χρόνια φυλακή σε 64χρονη που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της

Ο 44χρονος θείος των παιδιών κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες

02 Οκτ. 2025 20:54
Pelop News

Καταδικάστηκε ερήμην σήμερα (2/10/2025), σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 64χρονη, η οποία χτυπούσε τα δύο ανίψια της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, η 64χρονη είχε αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών – ένα 7χρονο αγόρι και ένα 6χρονο κορίτσι – μαζί με έναν 44χρονο, ο οποίος επίσης ήταν θείος των παιδιών.

Ωστόσο, οι γείτονες αντελήφθησαν ότι η γυναίκα χτυπούσε τα παιδιά και κάλεσαν τις κοινωνικές υπηρεσίες κάποια στιγμή το 2023.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν πως τα παιδιά πως έφεραν μώλωπες στα σώματά τους τους από τον ξυλοδαρμό.

Εναντίον τόσο του θείου των ανηλίκων όσο και της 64χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος θείος των παιδιών κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες.
