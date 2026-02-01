Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο (31/1/2026) σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα μαυροντυμένων ανδρών εισέβαλε στον χώρο, πέταξε τρικάκια και προχώρησε σε βανδαλισμούς, ποδοπατώντας προϊόντα της εταιρείας «Βιολάντα».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, με τους δράστες να δηλώνουν – μέσω της ενέργειάς τους – ότι ζητούν την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε διαδικτυακό προφίλ με την ονομασία «Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών», καταγράφεται η στιγμή της εισβολής. Οι άνδρες φωνάζουν συνθήματα, πετούν τρικάκια και στη συνέχεια κατευθύνονται στα ράφια με τα προϊόντα της «Βιολάντα», τα οποία ρίχνουν στο πάτωμα και ποδοπατούν.

Λίγο αργότερα, οι νεαροί αποχώρησαν από το κατάστημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από δυνάμεις της Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν προσαγωγές ή συλλήψεις.

Νωρίτερα το μεσημέρι, είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, έπειτα από κάλεσμα της «Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση», στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που συνδέονται με το εργατικό δυστύχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



