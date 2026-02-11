Βόλος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – 15 συλλήψεις, κατάσχεση μισού κιλού κοκαΐνης,

Τετράμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε σε συντονισμένη επιχείρηση

11 Φεβ. 2026 19:52
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στον Βόλο, με αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή και τη σύλληψη 15 ατόμων, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα τετράμηνης εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Συντονισμένοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, χρήματα και άλλα αντικείμενα. Ειδικότερα:

  • Σε οικία στο Αλιβέρι βρέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης σε μικρές συσκευασίες έτοιμες προς πώληση, καθώς και χρηματικό ποσό 40.000 ευρώ.
  • Σε άλλη οικία ιδιοκτησίας ημεδαπού στον Βόλο εντοπίστηκε επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης και 20.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

  • Σχεδόν 500 γραμμάρια κοκαΐνης
  • Πάνω από 1 κιλό κάνναβης
  • Καραμπίνες
  • Μεγάλος αριθμός φυσιγγίων
  • Μαχαίρια
  • Οχήματα, τα οποία ερευνάται εάν είναι κλεμμένα

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται εντατικά σε δύο μαντριά, δέκα κατοικίες στον Βόλο και σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της δομής και της δράσης της οργάνωσης, καθώς και τη διαδρομή των χρημάτων που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι 15 συλληφθέντες κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Βόλος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – 15 συλλήψεις, κατάσχεση μισού κιλού κοκαΐνης,
