Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά 150 ευρώ σε υδρορροή ύψους

Τους έκανε μήνυση και ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε πως οι δύο είχαν σκοπό να του επιτεθούν

07 Απρ. 2026 19:16
Στον Βόλο άγριος καβγάς που κατέληξε σε ξυλοδαρμό με έναν τραυματία όταν πατέρας και γιος επιτέθηκαν σε 54χρονο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 54χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες μαζί με τον αδερφό του σε οικόπεδο. Πατέρας και γιος μετέβησαν με το ΙΧ τους στο σημείο και ζήτησαν από τον 54χρονο να μετακινήσει το τρακτέρ, το οποίο, όπως υποστήριξαν, είχε σταθμεύσει σε σημείο που εμπόδιζε τη διέλευση από τον αγροτικό δρόμο.

Στη συνέχεια ξέσπασε άγριος καβγάς με τον 54χρονο να δέχεται χτυπήματα σε πρόσωπο και κεφάλι, σύμφωνα με το gegonota.news. Ο 54χρονος έκανε μήνυση σε πατέρα και γιο και ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε πως οι δύο είχαν σκοπό να του επιτεθούν.

Όπως ανέφερε ο 54χρονος, λίγες ημέρες πριν, ο αδελφός του, οδηγώντας αγροτικό όχημα, είχε προκαλέσει μικρής αξίας ζημιά στην εξωτερική υδρορροή του σπιτιού της οικογένειας των κατηγορουμένων ύψους 150 ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι πήγαν μόνο για να ζητήσουν να μετακινηθεί το τρακτέρ ώστε να μπορέσουν να περάσουν και να πάνε στο σούπερ μάρκετ, χωρίς πρόθεση επίθεσης. Ο πατέρας κατέθεσε ακόμη ότι, όταν είχε συμβεί η ζημιά, είχε πει στον αδερφό του κατηγορούμενου πως δεν θέλει χρήματα προκειμένου να την αποκαταστήσει.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο μεγαλύτεροι άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ο γιος φέρεται να παρενέβη όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 54χρονος άρπαξε ένα σίδερο και επιχείρησε να τον χτυπήσει.

Ο 54χρονος μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες, και στη συνέχεια πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει μήνυση. Το ίδιο απόγευμα, πατέρας και γιος συνελήφθησαν για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, ο μηνυτής εμφανίστηκε στο δικαστήριο με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ενώ από την πλευρά των κατηγορουμένων υποστηρίχθηκε ότι δεν γνωρίζουν πώς προκλήθηκαν.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους. Στον πατέρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ στον γιο ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 20 ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις δόθηκε αναστολή, ενώ και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

