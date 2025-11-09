Βόλος: Συνελήφθη 58χρονος λιμενικός για ασέλγεια σε δύο ανήλικους μαθητές

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη 58χρονου λιμενικού στον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο μαθητών Γυμνασίου. Ο άνδρας υπηρετεί στο τοπικό Λιμεναρχείο τα τελευταία οκτώ χρόνια και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέφερε τα παιδιά με τη μοτοσικλέτα του σε ιδιόκτητο σπίτι, όπου και τελούσε επανειλημμένες πράξεις ασέλγειας για διάστημα άνω των έξι μηνών. Ερευνάται επίσης το ενδεχόμενο επαφών με άλλους ανήλικους, με συμφωνία αμοιβής, κυρίως από την κοινότητα Ρομά, όπως καταγγέλλεται.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο 58χρονος επιχειρούσε να προσεγγίσει εκ νέου τα δύο παιδιά κοντά στο σχολείο τους. Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις, οι οποίες δεν διαπίστωσαν βιασμό, ωστόσο οι καταθέσεις τους επιβεβαιώνουν τις πράξεις ασέλγειας.

Κατά την έρευνα στα δύο σπίτια του κατηγορούμενου δεν βρέθηκε οπτικοακουστικό υλικό. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την επιβεβαίωση των καταθέσεων των παιδιών, ζήτησε να μην ενημερωθεί η οικογένειά του.

