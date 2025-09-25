Βόλβη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή 15χρονου

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 18χρονος κατηγορούμενος για αρπαγή και ληστεία σε βάρος 15χρονου στη Βόλβη αφέθηκε ελεύθερος, με την απαγόρευση να πλησιάζει ή να επικοινωνεί με το θύμα. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη συνεχίζονται.

25 Σεπ. 2025 14:40
Pelop News

Ελεύθερος αφέθηκε ο 18χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή και τη ληστεία 15χρονου μαθητή στη Βόλβη, έπειτα από την απολογία του στον ανακριτή. Στον νεαρό επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει και να μην επικοινωνεί με το θύμα.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, ισχυριζόμενος πως την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στο σχολείο του. Την εκδοχή αυτή επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, ο οποίος δήλωσε ότι «ο γιος μου ήταν στο σχολείο στις 8.15, όταν λέγεται ότι έγινε η απαγωγή. Τον πήραν με περιπολικό στις 11 το πρωί, ενώ μας ειδοποίησαν το μεσημέρι ότι κρατείται. Δεν είχε ποτέ ζητήσει χρήματα από τον 15χρονο».

Σε βάρος του 18χρονου ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματικές διώξεις για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρα εκβίασης, όλες κατά συναυτουργία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν –σύμφωνα με την καταγγελία του μαθητή– λευκό βαν τον προσέγγισε και δύο άνδρες με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον ανάγκασαν με τη βία να επιβιβαστεί. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τον απείλησαν, του αφαίρεσαν 50 ευρώ και απαίτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσουν σε διαφορετική περίπτωση.

Ο ανήλικος κατέθεσε ότι οδηγήθηκε σε ορεινή περιοχή, κοντά σε εκκλησία, και αφέθηκε ελεύθερος όταν οι δράστες ανησύχησαν από την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος. Λίγο πριν τον αφήσουν, πέταξαν το κινητό του, που βρέθηκε με σπασμένη οθόνη.

Ο 15χρονος αναγνώρισε τον έναν από τους δράστες ως τον 18χρονο, ο οποίος –σύμφωνα με την καταγγελία– λίγες ημέρες νωρίτερα του είχε ζητήσει 500 ευρώ με απειλές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του βαν συνεχίζονται.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα που φέρει το ανήλικο θύμα.
