«Βόμβα» από τον γιο του Τραμπ για αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις και αιχμές για Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, την ίδια στιγμή που δύο ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του μπορεί να αποσυρθεί από την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και σηματοδοτώντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα καλύτερο σχέδιο.

Σε μια εκτενή συζήτηση με την κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του Sky News, Γιάλντα Χακίμ, στο Φόρουμ της Ντόχα 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Ερωτηθείς ευθέως αν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αποχωρήσει από το σχέδιο για την Ουκρανία, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί. Αυτό που είναι καλό στον πατέρα μου και αυτό που είναι μοναδικό στον πατέρα μου είναι ότι δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος».

«Το αμερικανικό κοινό δεν έχει όρεξη για ατελείωτους πολέμους και περαιτέρω χρηματοδότηση των στρατιωτικών προσπαθειών της Ουκρανίας», πρόσθεσε, αν και τόνισε ότι θεωρεί πως, τελικά, οι ΗΠΑ δεν θα αποσυρθούν από το σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την Αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

