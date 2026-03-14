Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου χάρτη logistics – Το σχέδιο Δήμα για λιμάνια, τρένα και δρόμους

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως βασικού διαμετακομιστικού και εμπορευματικού κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο διεθνές συνέδριο «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν συνδυαστικά λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, αυτοκινητόδρομοι και διατροπικές υποδομές, ώστε η χώρα να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη γεωοικονομική θέση στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στους βασικούς ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο άξονας Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου. Όπως υποστήριξε, μέσω αυτών των διαδρομών τα ελληνικά λιμάνια και τα σιδηροδρομικά δίκτυα συνδέονται άμεσα με τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας σε επίπεδο εμπορίου και μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Για τη Θεσσαλονίκη είπε ότι αποτελεί βασική πύλη εμπορίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την περαιτέρω αναβάθμιση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά της να εξελιχθεί σε ισχυρό κόμβο logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην Καβάλα, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι αναβαθμίζεται σταδιακά σε σημαντικό περιφερειακό κέντρο εμπορίου και εφοδιαστικής, με κρίσιμο στοιχείο την ανάπτυξη νέων σιδηροδρομικών υποδομών. Σε αυτές ενέταξε τη νέα γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες, καθώς και τη συνδετήρια γραμμή προς τον εμπορευματικό λιμένα «Φίλιππος», έργα που, όπως είπε, ενισχύουν τη θέση της περιοχής στον μεταφορικό χάρτη.

Για την Αλεξανδρούπολη τόνισε ότι αποκτά πλέον δυναμική με υπερεθνική σημασία, εξαιτίας της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, η οποία ενισχύει τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, τη Μαύρη Θάλασσα και ευρύτερα τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Στην ίδια λογική ενέταξε και τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Οδησσού, την οποία παρουσίασε ως εναλλακτική όδευση μεταφοράς προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στο σκέλος των οδικών υποδομών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον εκσυγχρονισμό του βασικού άξονα της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, μέσα στους επόμενους μήνες η Εγνατία θα συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, τον Ε65, κοντά στα Γρεβενά, μια εξέλιξη που -κατά την εκτίμησή του- θα απελευθερώσει νέα δυναμική για την εμπορική δραστηριότητα και τη διασύνδεση των περιοχών.

Παράλληλα, στάθηκε και στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι η λειτουργία της Υπερυψωμένης Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας το 2027 αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των διαπεριφερειακών οδικών ροών γύρω από την πόλη. Πρόσθεσε επίσης ότι προχωρούν και άλλες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως το νέο τμήμα από το Δημάριο έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία των σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics, επισημαίνοντας τη λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και τον σχεδιασμό για το νέο κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, όλα αυτά τα έργα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών αξόνων Βορρά – Νότου στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτικής Θάλασσας – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στις τρεις χώρες, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον συντονισμό μεγάλων διασυνοριακών έργων υποδομής και για την επιτάχυνση των σχετικών επενδύσεων. Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εργάζεται με συστηματικό τρόπο για να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική, επιμένοντας ότι οι σύγχρονες μεταφορικές υποδομές δεν αποτελούν μόνο έργα ανάπτυξης, αλλά και επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, τη σταθερότητα και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

