Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος

18 Μαρ. 2026 9:26
Pelop News

Με ποσοστό 99,93%, το κυβερνών κόμμα της Βόρειας Κορέας αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Κατά τα ίδια στοιχεία, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 99,99%, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν μόνο υποψήφιο ανά περιφέρεια, ο οποίος είχε προταθεί από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά, εξελέγησαν 687 βουλευτές για τη νέα σύνθεση του σώματος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, από όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Ενισχύεται η θέση της Κιμ Γιο-γιονγκ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αναβάθμιση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την εξέλιξη αυτή, η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, έως ότου είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε.

Σχόλια στα social media για το 0,07%

Μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος, έντονα ειρωνικά σχόλια καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στην πλατφόρμα X.

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο 0,07% που, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία, δεν στήριξε το καθεστώς, με τη φράση «Βρείτε το 0,07%» να εμφανίζεται σε αρκετές αναρτήσεις και να μετατρέπεται σε θέμα συζήτησης.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:45 Φωτιά, βλάβες και κόπωση πληρώματος: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford κατευθύνεται στη Σούδα
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
