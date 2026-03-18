Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος

Με ποσοστό 99,93%, το κυβερνών κόμμα της Βόρειας Κορέας αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Κατά τα ίδια στοιχεία, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 99,99%, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν μόνο υποψήφιο ανά περιφέρεια, ο οποίος είχε προταθεί από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά, εξελέγησαν 687 βουλευτές για τη νέα σύνθεση του σώματος.

2026 North Korea parliamentary elections 🔴PTC+Allies – 99.93% (-0.07)

⚪️Against – 0.07% (+0.07) (+/- vs last election) pic.twitter.com/hsCn4ZPp1v — OSZ (@OpenSourceZone) March 17, 2026

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, από όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Ενισχύεται η θέση της Κιμ Γιο-γιονγκ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αναβάθμιση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την εξέλιξη αυτή, η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, έως ότου είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε.

Σχόλια στα social media για το 0,07%

Μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος, έντονα ειρωνικά σχόλια καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στην πλατφόρμα X.

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο 0,07% που, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία, δεν στήριξε το καθεστώς, με τη φράση «Βρείτε το 0,07%» να εμφανίζεται σε αρκετές αναρτήσεις και να μετατρέπεται σε θέμα συζήτησης.

BREAKING: Supreme leader Kim Jong-un has won North Korea’s parliamentary elections with 99.93% of the vote. Kim has decided to personally find and satisfy those 0.07% of people. God bless them💀 pic.twitter.com/81C8OoGhNV — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) March 18, 2026

BREAKING: Kim Jong-un has won North Korea’s parliamentary elections with 99.93% of the vote. pic.twitter.com/dxgcPGCbCb — Current Report (@Currentreport1) March 17, 2026

First we find who are those 0.07% people’s didn’t voted 🗳️ for me, then we we celebrate the victory ✌🏻 https://t.co/4dhcJfW3Ft pic.twitter.com/JzqNQttUnI — The Popcorn Buddy (@ThePopcornBuddy) March 18, 2026

