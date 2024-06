Βόρεια Κορέα: Συνεχίζει να στέλνει μπαλόνια με σκουπίδια στη Νότια Κορέα ΒΙΝΤΕΟ

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να στέλνει μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια στη Νότια Κορέα και προειδοποίησε σήμερα ότι θα προβεί σε αντίποινα αν η Σεούλ συνεχίσει τον “ψυχολογικό πόλεμο”.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Νότια και Βόρεια Κορέα διανύουν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους τους εδώ και χρόνια. Η Πιονγκγιάνγκ απέστειλε τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, χαρτί υγείας, ακόμη και ακαθαρσίες ζώων, στη νότια γείτονά της, σε απάντηση, όπως δήλωσε, στη διάδοση προπαγάνδας, κυρίως με φυλλάδια ή στικάκια USB, κατά των αρχών της Βόρειας Κορέας από Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές.

Σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό, μεγάλο μέρος των μπαλονιών με τα σκουπίδια που εστάλησαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε συνάντησαν ανέμους με αντίθετη κατεύθυνση.

“Μολονότι εξαπέλυσαν πάνω από 310 μπαλόνια, πολλά από αυτά πέταξαν προς την κατεύθυνση της Βόρειας Κορέας”, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι γύρω στα πενήντα μπαλόνια έχουν προσγειωθεί μέχρι στιγμής στη Νότια Κορέα.

Τα μπαλόνια της τελευταίας αυτής παρτίδας περιέχουν σκουπίδια από χαρτιά και πλαστικό, χωρίς κανένα τοξικό υλικό, διευκρίνισε το γενικό επιτελείο.

Η αδελφή του Κιμ και βασική εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών, η Κιμ Γιο Γιονγκ, προειδοποίησε ότι η Νότια Κορέα “θα υποστεί πικρή ταπείνωση συσσωρεύοντας αδιάκοπα σκουπίδια χαρτιού και αυτό θα είναι καθημερινό”, σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί.

