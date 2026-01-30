Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή

Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στο βόρειο Λονδίνο προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής κοντά σε βασική σιδηροδρομική γραμμή στη συνοικία Chalk Farm, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για «μεγάλη αναστάτωση» που αναμένεται να διαρκέσει έως αργά το μεσημέρι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύο κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες, που κατάφεραν, τελικά, μετά από περίπου 3 ώρες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

There are now ten fire engines and around 70 firefighters tackling this fire on Regent’s Park Road in Chalk Farm. One of the Brigade’s 32-metre turntable ladders is being used at the scene as a water tower to help fight the fire from above.https://t.co/aRdlyZVO2i https://t.co/LnK3VndbaH pic.twitter.com/1TDmWZKdZ3 — London Fire Brigade (@LondonFire) January 30, 2026



Η φωτιά ήταν ορατή από απόσταση περίπου ενός μιλίου. Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς με τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Euston και Watford Junction αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η National Rail προειδοποίησε ότι ορισμένες γραμμές μεταξύ των δύο σταθμών έχουν κλείσει. Τα δρομολόγια της London Northwestern Railway από τον σταθμό Euston έχουν ανασταλεί, ενώ επηρεάζονται και οι συνδέσεις προς Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ.

Παράλληλα, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια της Southern μεταξύ Clapham Junction και Watford Junction, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις υπηρεσίες του London Overground.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

