Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύο κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες, που κατάφεραν, τελικά, μετά από περίπου 3 ώρες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
30 Ιαν. 2026 16:44
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στο βόρειο Λονδίνο προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής κοντά σε βασική σιδηροδρομική γραμμή στη συνοικία Chalk Farm, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για «μεγάλη αναστάτωση» που αναμένεται να διαρκέσει έως αργά το μεσημέρι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύο κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δέκα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες, που κατάφεραν, τελικά, μετά από περίπου 3 ώρες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.


Η φωτιά ήταν ορατή από απόσταση περίπου ενός μιλίου. Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς με τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Euston και Watford Junction αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η National Rail προειδοποίησε ότι ορισμένες γραμμές μεταξύ των δύο σταθμών έχουν κλείσει. Τα δρομολόγια της London Northwestern Railway από τον σταθμό Euston έχουν ανασταλεί, ενώ επηρεάζονται και οι συνδέσεις προς Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ.

Παράλληλα, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια της Southern μεταξύ Clapham Junction και Watford Junction, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις υπηρεσίες του London Overground.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:28 Η μεγάλη επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς, στα 38 του στον τελικό του Australian Open
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ