Βορίδης για Σαμαρά: Αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα στη ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης απαντά στην κριτική Σαμαρά για Κυβέρνηση και Κυριάκο Μητσοτάκη.

05 Φεβ. 2026 9:20
Pelop News

Αναφερθείς στη νέα σφοδρή επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μάκης Βορίδης επεσήμανε, πως ο πρώην πρωθυπουργός διατυπώνει τις απόψεις του. «Το σημαντικό είναι να μην σχολιάσουμε το όποιο κίνητρο – δεν το ξέρουμε – αλλά την τοποθέτηση, δηλαδή αν έχει δίκιο ή όχι».

«Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα και η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά, πάντως η εικόνα μας δεν είναι αυτή μιας ρημαγμένης χώρας. Είναι μια χώρα που αυτήν τη στιγμή έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας που είχε ποτέ. Είναι μια χώρα που σταθερά έχει αύξηση των εισοδημάτων, μια χώρα που συστηματικά προσελκύει επενδύσεις, μια χώρα που ενισχύει την άμυνά της. Θεωρώ για το σύνολο της αντιπολίτευσης μια τέτοια ρητορική ότι δεν είναι αξιόπιστη».

Και κατέληξε λέγοντας: «στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά αποτελούν ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτήν την προσλαμβάνουσα. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σε αυτόν τον τόπο και πλέον η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική για άλλα θέματα».

