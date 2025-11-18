Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή

Νέα τροπή στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας στα Βορίζια, καθώς ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και συνελήφθη.

18 Νοέ. 2025 12:50
Pelop News

Ο 58χρονος αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια, παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ασφάλεια Ηρακλείου και συνελήφθη, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του. Ο άνδρας είναι πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν ήδη προφυλακιστεί για τη φονική συμπλοκή, καθώς και θείος του πέμπτου κατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση — όλα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, ενώ έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Ο συνήγορός του, Λευτέρης Κάρτσωνας, δήλωσε ότι το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό και πως, την ώρα της φονικής συμπλοκής, εκείνος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού καταθέτοντας για την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου γιου του που είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Creta24, υπάρχουν μαρτυρίες που τον εμπλέκουν τόσο στη συμπλοκή όσο και στην απόκρυψη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η σύλληψή του ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με πάνοπλους αστυνομικούς να τον συνοδεύουν.

Προφυλακισμένοι και οι τέσσερις γιοι του

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις γιοι του 58χρονου έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 19, 25, 27 και 29 ετών, κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, ενώ η έρευνα για τα όπλα του μακελειού συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

