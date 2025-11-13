Βορίζια: Στο νεκροταφείο η σύλληψη του 23χρονου «μπουρλοτιέρη», που ήταν πριν το φονικό

Ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια, κατηγορείται ότι είναι εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η έκρηξη της οποίας οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου, ενώ η δράση του φαίνεται πως έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους βίντεο, μέσα από το οποίο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, υπήρξαν μαρτυρίες-κλειδιά που συνέδεσαν τα στοιχεία, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του, όπως μετέδωσε το Star.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η σύλληψη του 23χρονου έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στο κοιμητήριο των Βοριζίων, όπου είχαν πάει οικογενειακώς για να θυμιάσουν

Ψάχνουν τον κατασκευαστή της βόμβας

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως οι έρευνες δεν σταματούν, καθώς οι Aρχές φαίνεται να έχουν φτάσει πολύ κοντά και στον κατασκευαστή της βόμβας. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις πως και αυτό το πρόσωπο ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ήδη από τις προηγούμενες ημέρες κάνουν λόγο για εντολή που δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, γεγονός που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πορεία των ερευνών.

Ο 23χρονος που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου και θα δώσει κατάθεση ενώπιον των αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο πίσω από τη βομβιστική ενέργεια που προηγήθηκε του μακελειού στα Βορίζια.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος είναι ανιψιός γιος του έγκλειστου στις φυλακές με το ψευδώνυμο «Κούνελος».

Ο 23χρονος ήταν σε γάμο με Φραγκιαδάκες πριν τοποθετήσει την βόμβα

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη της βόμβας, ο 23χρονος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος στο γάμο στο Ηράκλειο, που ήταν κουμπάρος ο 29χρονος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη. Ήταν καλεσμένος του ζευγαριού. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στην απολογία του ο ίδιος ο Φραγκιαδάκης. Βάσει του εντάλματος, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο 23χρονος στον γάμο, «χάρισε», και στην συνέχεια έφυγε για τα Βορίζια και τοποθέτησε την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

