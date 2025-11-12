Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη

Μία ακόμη σύλληψη για τη φονική έκρηξη στα Βορίζια Ηρακλείου. Ο 23χρονος, γνωστός ως «κούνελος», φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στις πρόσφατες ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

12 Νοέ. 2025 20:25
Σε μία ακόμη σύλληψη για την υπόθεση της έκρηξης στην οικία στα Βορίζια Ηρακλείου, προχώρησε σήμερα (12/11) το απόγευμα η αστυνομία. Ο συλληφθείς είναι 23 ετών και φέρεται να σχετίζεται με την τοποθέτηση της βόμβας που προηγήθηκε της ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ μελών των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για συγγενή του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την ένοπλη σύγκρουση. Ο νεαρός είναι γνωστός με το προσωνύμιο «κούνελος», κρατείται ήδη σε φυλακές και θεωρείται ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ των οικογενειών.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αξιοποιώντας πληροφορίες, οπτικό και προανακριτικό υλικό, το οποίο οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε στα Βορίζια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Μεσσαράς και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης του αρμόδιου Ανακριτή για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

 

