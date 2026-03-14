Βούλα: Το τελευταίο μεροκάματο της 58χρονης Ολυμπίας και το δράμα πίσω από τον 24χρονο οδηγό

Μια ασύλληπτη τραγωδία στην άσφαλτο άφησε πίσω του το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βούλα, με θύμα τη 58χρονη οδηγό ταξί Ολυμπία. Η γυναίκα βρισκόταν στο τιμόνι, προσπαθώντας να βγάλει το μεροκάματό της, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο ταξί της, σε ένα χτύπημα που αποδείχθηκε μοιραίο. Η σύγκρουση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Βάρης-Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.

Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά συγκλίνουν στο ότι ο 24χρονος κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το ταξί της 58χρονης. Η Ολυμπία μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δυστύχημα καταγράφηκε και σε βίντεο, που δείχνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το πώς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μια συνηθισμένη διαδρομή μετατράπηκε σε θανατηφόρα παγίδα.

Άνθρωποι που γνώριζαν την 58χρονη μιλούν για μια γυναίκα ήρεμη, εργατική και απολύτως προσεκτική στο τιμόνι. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και αναπαράγονται σε σημερινά δημοσιεύματα, όσοι τη γνώριζαν δεν αμφισβήτησαν ούτε στιγμή ότι οδηγούσε με βάση τον ΚΟΚ. Για τους δικούς της ανθρώπους, το πιο σκληρό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η Ολυμπία δεν πρόλαβε να δει να πραγματοποιείται το επόμενο βήμα της ζωής της, καθώς σχεδίαζε να αφήσει το ταξί και να βρεθεί πιο κοντά στην κόρη της στη Σουηδία.

Στο άλλο άκρο της τραγωδίας βρίσκεται η οικογένεια του 24χρονου, η οποία μιλά δημόσια για πρώτη φορά και περιγράφει έναν νέο άνθρωπο που, όπως υποστηρίζει, δεν βρισκόταν σε σταθερή ψυχική κατάσταση πριν από το δυστύχημα. Οι γονείς του αναφέρουν ότι ο γιος τους είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για δύο χρόνια και βρισκόταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τον πατέρα του, πριν από το τροχαίο είχαν ήδη προηγηθεί ημέρες κρίσης, κατά τις οποίες είχε χαθεί η επικοινωνία μαζί του και η συμπεριφορά του είχε γίνει έντονα ανησυχητική.

Η μητέρα του 24χρονου, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, περιγράφει μια οικογένεια που τώρα καταρρέει κάτω από το βάρος των τύψεων, αναρωτώμενη αν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το κακό. Οι γονείς του λένε πως δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η ψυχική κρίση θα εκδηλωνόταν τόσο απότομα και με τόσο ολέθριο τρόπο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο νεαρός εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να συνεργαστεί πλήρως, ενώ αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, γεγονός που έχει καθυστερήσει και τη διαδικασία της απολογίας του.

Σε νομικό επίπεδο, ο 24χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ παραμένει υπό κράτηση. Η υπόθεση έχει ανοίξει πλέον σε δύο επίπεδα: από τη μία το καθαυτό ποινικό σκέλος για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 58χρονη οδηγό ταξί και από την άλλη το ζήτημα της ψυχικής κατάστασης του κατηγορούμενου, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης. Την ίδια στιγμή, για την οικογένεια της Ολυμπίας τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αλλάξει το βασικό γεγονός: ότι ένας άνθρωπος έφυγε άδικα, πάνω στο τιμόνι, μέσα σε μια βάρδια που δεν θα τελείωνε ποτέ.





