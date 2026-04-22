Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Στη Βουλή η συζήτηση για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ. Οι τοποθετήσεις των Χ. Αθανασίου και Τ. Χατζηβασιλείου κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
22 Απρ. 2026 15:53
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και εξαπολύοντας πυρά κατά των δικαστικών αρχών.

Χ. Αθανασίου: «Κατάχρηση εξουσίας από τους εισαγγελείς»

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου υποστήριξε πως η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται το όνομά του δεν σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως επιθυμεί την άρση της ασυλίας του για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία, αλλά και για να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους του.

Ο κ. Αθανασίου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς των εντεταλμένων εισαγγελέων. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για τον τρόπο επιλογής των Ευρωπαίων εισαγγελέων, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται προκαταβολική χειραγώγηση των αποφάσεων του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Τ. Χατζηβασιλείου: «Απαράδεκτο τσουβάλιασμα»

Από την πλευρά του, ο Τάσος Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για «δολοφονίες χαρακτήρα» και αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη, τονίζοντας πως η παρουσία ενός βουλευτή στην καθημερινότητα των πολιτών αποτελεί καθήκον και όχι παράνομη ανάμειξη.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που οδηγεί σε άδικο «τσουβάλιασμα» προσώπων και ιδιοτήτων.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των υπολοίπων εμπλεκόμενων βουλευτών και την επικείμενη ψηφοφορία στο σώμα της Ολομέλειας.

15:53 Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
