ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενταση στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Καραμανλής – Συνεχείς παρεμβάσεις από Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση καταγράφηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Κώστα Αχ. Καραμανλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα της συνεδρίασης οξύνθηκε ακόμη περισσότερο, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε από τα έδρανα, διακόπτοντας επανειλημμένα την ομιλία του πρώην υπουργού.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, επιχειρώντας να δώσει προσωπικό και πολιτικό τόνο στην παρέμβασή του, ανέφερε ότι κρίνεται όχι μόνο για την υπόθεση αυτή καθαυτή, αλλά και επειδή φέρει ένα συγκεκριμένο επώνυμο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το όνομά του λειτουργεί ως πρόσθετος λόγος στοχοποίησης. Στο ίδιο κλίμα υποστήριξε πως δεν θέλει να γίνει μέρος, όπως είπε, μιας «άθλιας προβοκάτσιας», της τοξικότητας και της υποκρισίας που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση. Το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων προέρχεται από το κείμενο που μου έδωσες.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή

Η ένταση στην αίθουσα προκάλεσε και την αντίδραση του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σταματήσει τις διακοπές, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί κανονικά η ομιλία. Η σημερινή συνεδρίαση έχει ήδη χαρακτηριστεί από υψηλούς τόνους, με επεισόδια ανάμεσα στην κ. Κωνσταντοπούλου και το προεδρείο να καταγράφονται από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της ημέρας.

Ο πρώην υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι στοχοποιήθηκαν ακόμη και πολίτες που τον ψήφισαν, αλλά και συνάδελφοί του που τον χειροκρότησαν, δίνοντας στην τοποθέτησή του χαρακτήρα πολιτικής καταγγελίας. Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι κάποιοι έφτασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν όχι μόνο τη δική του ηθική, αλλά και ολόκληρη την ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και αυτή η αποστροφή προέρχεται από την ομιλία όπως την παρέθεσες.

Το επεισόδιο αυτό προσθέτει ακόμη ένα φορτισμένο στιγμιότυπο σε μια συνεδρίαση που έτσι κι αλλιώς έχει ισχυρό πολιτικό βάρος. Η συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ δεν εξελίσσεται μόνο ως θεσμική διαδικασία, αλλά και ως πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, με προσωπικές αιχμές, διακοπές και διαρκείς παρεμβάσεις από τα έδρανα. Αυτή η τελευταία αποτίμηση είναι πολιτική ανάγνωση του κλίματος της συνεδρίασης με βάση το σημερινό κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



