Βουλή: Ένταση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου για βίντεο στη συνεδρίαση – Διακόπηκε η διαδικασία

Σε ακόμη ένα επεισόδιο υψηλής έντασης εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη αιφνιδιαστικά από τα έδρανα, καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατέγραφε σε βίντεο μέσα στην αίθουσα, την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να ανέβει στο βήμα. Η παρέμβασή του προκάλεσε άμεση αναστάτωση και νέα έκρηξη στην Ολομέλεια.

Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητούσε να ξεκινήσει την τοποθέτησή της, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να διακόπτει τη ροή της διαδικασίας και να διαμαρτύρεται δημόσια. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, ο υπουργός Υγείας αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι δεν αποδέχεται να καταγράφεται σε βίντεο μέσα στην αίθουσα και ζητώντας την παρέμβαση του προεδρείου.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε επίσης σε υψηλούς τόνους, με τη μεταξύ τους σύγκρουση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το κλίμα έγινε γρήγορα εκρηκτικό, με φωνές και αλληλοκατηγορίες να επικρατούν στην αίθουσα, χωρίς να είναι εφικτό να συνεχιστεί ομαλά η συζήτηση.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, επιχείρησε αρχικά να χαμηλώσει τους τόνους και να επαναφέρει τη διαδικασία, ωστόσο η ένταση δεν εκτονώθηκε. Τελικά αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη στην αίθουσα και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ακόμη και μετά τη διακοπή, πάντως, η αντιπαράθεση δεν έδειξε να κοπάζει. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέστρεψε στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, προχώρησε σε νέο δηκτικό σχόλιο για τον υπουργό Υγείας, διατηρώντας το ήδη φορτισμένο κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην αίθουσα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε αργότερα ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνομιλία του με βουλευτές, είχε καταναλώσει ένα κράκερ λόγω έντονης δυσφορίας στο στομάχι, όταν αντιλήφθηκε, όπως είπε, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αλέξανδρος Καζαμίας τον βιντεοσκοπούσαν. Υποστήριξε πως τους ζήτησε να σταματήσουν, όμως εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν, γι’ αυτό και κάλεσε τον προεδρεύοντα να παρέμβει.

Το νέο αυτό επεισόδιο ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα μέσα και έξω από τη Βουλή.

