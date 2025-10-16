Βουλή: Μια λέξη… σήκωσε την ένταση! ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις κατά τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο

Βουλή: Μια λέξη... σήκωσε την ένταση! ΒΙΝΤΕΟ
16 Οκτ. 2025 10:14
Pelop News

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, όταν ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρος Παπασωτηρίου, από το βήμα της Βουλής, έκανε μια αιχμηρή παρατήρηση για την αντιπολίτευση.

Ο κ. Παπασωτηρίου είπε ότι κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης «έχουν ολοκληρώσει την πολιτική διαδρομή τους και πλέον δεν έχουν να πουν κάτι καινούριο» και πρόσθεσε ότι «ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μερικών να κρύβεται η χιτλερική ιδέα ότι, αν θέλετε την εύνοια των πολλών, πρέπει να λέτε τα πιο χοντρά και τα πιο ηλίθια ψέματα».

Η τελευταία φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Κατσώτη να φωνάζει έντονα. Ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς, ζήτησε να διαγραφεί η λέξη «ηλίθια» από τα πρακτικά.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά – 16χρονος με κάνναβη και άνδρας με ηρωίνη στα χέρια της ΕΛΑΣ
12:21 Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
12:18 Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού
12:12 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: «TELL ME» του Γιώργου Μαραζιώτη – Η φωνή των εργαζομένων
12:11 Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας
12:09 Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του
12:07 Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»
12:01 Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
12:00 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά
11:55 Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
11:54 Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο της Ρωσίας
11:49 Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ
11:49 Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
11:46 Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός
11:40 Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια
11:33 Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές
11:29 Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
11:26 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο
11:24 Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας
11:23 Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ