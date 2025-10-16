Βουλή: Μια λέξη... σήκωσε την ένταση! ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, όταν ο βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρος Παπασωτηρίου, από το βήμα της Βουλής, έκανε μια αιχμηρή παρατήρηση για την αντιπολίτευση.

Ο κ. Παπασωτηρίου είπε ότι κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης «έχουν ολοκληρώσει την πολιτική διαδρομή τους και πλέον δεν έχουν να πουν κάτι καινούριο» και πρόσθεσε ότι «ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μερικών να κρύβεται η χιτλερική ιδέα ότι, αν θέλετε την εύνοια των πολλών, πρέπει να λέτε τα πιο χοντρά και τα πιο ηλίθια ψέματα».

Η τελευταία φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Κατσώτη να φωνάζει έντονα. Ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς, ζήτησε να διαγραφεί η λέξη «ηλίθια» από τα πρακτικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



