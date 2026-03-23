Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας – Στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
Με θρησκευτικό όρκο ενώπιον της Ολομέλειας ανέλαβε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία μετά την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Στην Ολομέλεια της Βουλής ορκίστηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, αναλαμβάνοντας πλέον και επίσημα τη θέση του βουλευτή Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Η ορκωμοσία έγινε με θρησκευτικό όρκο, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής του παρουσίας.
Ο κ. Γιαννακούρας παίρνει την έδρα που άφησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, η οποία ακολούθησε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Γιατρός στο επάγγελμα, ο νέος βουλευτής κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια της Αρκαδίας.
Μετά την ορκωμοσία του, δέχθηκε ευχές και συγχαρητήρια από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους άλλων κομμάτων, ενώ από την έδρα της συνεδρίασης ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, του ευχήθηκε «με υγεία και τύχη» στο νέο του κοινοβουλευτικό ξεκίνημα.
