Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας – Στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Με θρησκευτικό όρκο ενώπιον της Ολομέλειας ανέλαβε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία μετά την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας - Στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
23 Μαρ. 2026 11:35
Στην Ολομέλεια της Βουλής ορκίστηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, αναλαμβάνοντας πλέον και επίσημα τη θέση του βουλευτή Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Η ορκωμοσία έγινε με θρησκευτικό όρκο, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής του παρουσίας.

Ο κ. Γιαννακούρας παίρνει την έδρα που άφησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, η οποία ακολούθησε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Γιατρός στο επάγγελμα, ο νέος βουλευτής κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια της Αρκαδίας.

Μετά την ορκωμοσία του, δέχθηκε ευχές και συγχαρητήρια από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους άλλων κομμάτων, ενώ από την έδρα της συνεδρίασης ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, του ευχήθηκε «με υγεία και τύχη» στο νέο του κοινοβουλευτικό ξεκίνημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
