Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη

Οι «διαβολοβδομάδες» μόλις ξεκίνησαν για τον Προμηθέα Βίκος Cola. Η ήττα από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη αποτελεί παρελθόν και όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους καταρχήν στο σημερινό (19.00) παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη στο «Τόφαλος» στην πρεμιέρα του BCL και στη συνέχεια στο μεγάλο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρούσι που θα διεξαχθεί εκ νέου στην Πάτρα το Σάββατο.

Στόχος του Γιώργου Λιμνιάτη και των παικτών του είναι η κατάκτηση των δυο ροζ φ.α., αρχής γενομένης από το αποψινό παιχνίδι με τους Γερμανούς, το οποίο είναι υψηλού βαθμού δυσκολίας κι απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, όπως κάθε Ευρωπαϊκή πρεμιέρα άλλωστε. Στη διάθεσή του ο Γιώργος Λιμνιάτης θα έχει τους Μπαζίνα, Πλώτα, Κομνιανίδη, Σταυρακόπουλο, Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Μακούρα, Πρέκα, Λάγιο, Χάμοντς, Κόλεμαν, Πόλιπακ και Καραγιαννίδη.

Η Χαϊδελβέργη, που προέρχεται από ήττα στη Μπουντσεσλίγκα από τους «99ρηδες» της Κέμνιτζ, θα στηριχθεί στον Αμερικανό γκαρντ Μάικλ Γουέδερς, στον Αμερικανό φόργουορντ Σάμουελ Γουίλιαμσον, στον Κροατικής καταγωγής πάουερ φόργουορντ Ματέο Σέριτς, στον Αμερικανό γκαρντ Ντι Τζέι Χορν, στον Γερμανό σέντερ Μάρσελ Κέσεν, στον Σερβοβόσνιο φόργουορντ Ντούσαν Νέσκοβιτς, στον Αμερικανό φόργουορντ Μάρκους Γουέδερς και στον Γερμανό φόργουορντ Πολ Ζίπσερ.

Ο Προμηθέας απευθύνει κάλεσμα στη μπασκετική Πάτρα να δώσει «παρών» στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα, με τα εισιτήρια του αγώνα να είναι διαθέσιμα είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε δια ζώσης το πρωί από το «Promitheas Park» και μετά τις 17.00 από εκδοτήριο του «Τόφαλος».

Η γενική είσοδος είναι 15 ευρώ, ενώ διατίθενται και μειωμένα εισιτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ και πολύτεκνους στην τιμή των 10 ευρώ.

