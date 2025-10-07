Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη

Η γενική είσοδος είναι 15 ευρώ, ενώ διατίθενται και μειωμένα εισιτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ και πολύτεκνους στην τιμή των 10 ευρώ

Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
07 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Οι «διαβολοβδομάδες» μόλις ξεκίνησαν για τον Προμηθέα Βίκος Cola. Η ήττα από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη αποτελεί παρελθόν και όλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους καταρχήν στο σημερινό (19.00) παιχνίδι με τη Χαϊδελβέργη στο «Τόφαλος» στην πρεμιέρα του BCL και στη συνέχεια στο μεγάλο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο το Μαρούσι που θα διεξαχθεί εκ νέου στην Πάτρα το Σάββατο.
Στόχος του Γιώργου Λιμνιάτη και των παικτών του είναι η κατάκτηση των δυο ροζ φ.α., αρχής γενομένης από το αποψινό παιχνίδι με τους Γερμανούς, το οποίο είναι υψηλού βαθμού δυσκολίας κι απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, όπως κάθε Ευρωπαϊκή πρεμιέρα άλλωστε. Στη διάθεσή του ο Γιώργος Λιμνιάτης θα έχει τους Μπαζίνα, Πλώτα, Κομνιανίδη, Σταυρακόπουλο, Μακ Κάλουμ, Γκρέι, Μακούρα, Πρέκα, Λάγιο, Χάμοντς, Κόλεμαν, Πόλιπακ και Καραγιαννίδη.
Η Χαϊδελβέργη, που προέρχεται από ήττα στη Μπουντσεσλίγκα από τους «99ρηδες» της Κέμνιτζ, θα στηριχθεί στον Αμερικανό γκαρντ Μάικλ Γουέδερς, στον Αμερικανό φόργουορντ Σάμουελ Γουίλιαμσον, στον Κροατικής καταγωγής πάουερ φόργουορντ Ματέο Σέριτς, στον Αμερικανό γκαρντ Ντι Τζέι Χορν, στον Γερμανό σέντερ Μάρσελ Κέσεν, στον Σερβοβόσνιο φόργουορντ Ντούσαν Νέσκοβιτς, στον Αμερικανό φόργουορντ Μάρκους Γουέδερς και στον Γερμανό φόργουορντ Πολ Ζίπσερ.
Ο Προμηθέας απευθύνει κάλεσμα στη μπασκετική Πάτρα να δώσει «παρών» στο «Παλατάκι» στα Μποζαϊτικα, με τα εισιτήρια του αγώνα να είναι διαθέσιμα είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε δια ζώσης το πρωί από το «Promitheas Park» και μετά τις 17.00 από εκδοτήριο του «Τόφαλος».

Η γενική είσοδος είναι 15 ευρώ, ενώ διατίθενται και μειωμένα εισιτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ και πολύτεκνους στην τιμή των 10 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:11 Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Ξεκίνησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Χαλανδρίτσα – Νέα αρχή για 22 ενήλικες
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ