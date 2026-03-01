«Βράζει» ο ΑΠΣ Πάτραι για τη διαιτησία

Στις 13 Δεκεμβρίου 2025, στην αναμέτρηση μεταξύ Αρη Πατρών και ΑΠΣ Πάτραι, για το δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο αξιολογημένος ρέφερι Μιχάλης Ζήκος, με τη διαιτησία του στο δεύτερο ημίχρονο, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του αγώνα. Επιπροσθέτως αγνόησε τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του αγώνα στο χώρο των αποδυτηρίων, κρυπτόμενος και αποποιούμενος κάθε ευθύνη.

Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, για την τρίτη αγωνιστική των πλέι-οφ, η επιτροπή διαιτησίας όρισε ξανά τον ίδιο διαιτητή, ο οποίος, για άλλη μια φορά, με τις αποφάσεις του, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Η καταφανέστατη κόκκινη κάρτα στο αντιαθλητικό χτύπημα εις βάρος του ποδοσφαιριστή μας Γερογιάννη μετατράπηκε σε κίτρινη. Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά την υπόδειξη της τέταρτης διαιτητού, στο 25’ αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής μας Καρμακόλιας για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με την ομάδα μας να αναγκάζεται να αγωνιστεί για περισσότερη από μία ώρα με δέκα παίκτες, αδίκως και αναιτίως.

Στο 79’ ο ρέφερι μετατρέπει καταφανέστατο φάουλ υπέρ του Πάτραι σε κόρνερ, από το οποίο προήλθε το δεύτερο τέρμα των φιλοξενούμενων.

Σήμερα, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Οι επαναλαμβανόμενες και προκλητικές αποφάσεις εις βάρος της ομάδας μας δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν απλά ανθρώπινα λάθη. Απαιτούμε σεβασμό, ισονομία και την άμεση προστασία του κύρους του πρωταθλήματος και των ποδοσφαιριστών μας.

Δηλώνουμε προς κάθε αρμόδια αρχή ότι δεν θα ανεχθούμε ξανά ανάλογη αντιμετώπιση και θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας.

Παραθέτουμε το σχετικό βίντεο, το οποίο αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα.

