Βραζιλία: 18 νεκροί σε αστυνομική επιχείρηση σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο 18 άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για 16 από τα φερόμενα μέλη συμμορίας, μια κάτοικο της περιοχής και έναν αστυνομικό.

#RioDeJaneiro – Tactical police helicopter within the Complexo do Alemão comes under attack with gusts of gunfire, as units from Military and Civil Police conduct a joint operation in various favelas pic.twitter.com/QAgy6FG1qI

— CyclistAnons (@CyclistAnons) July 21, 2022