Βραζιλία: Διαδηλώσεις μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου ΒΙΝΤΕΟ

Διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις της Βραζιλίας γίνονται μετά τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός αγαπημένου αδέσποτου σκύλου στη Φλοριανόπολις.

Ο δεκάχρονος σκύλος, Orelha, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε ευθανασία λόγω των τραυμάτων του. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο Orelha ήταν ευγενικός και η μασκότ της γειτονιάς, αγαπητός σε όλους.

Στο Σάο Πάολο, τη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους μαζί με τα κατοικίδια τους, απαιτώντας λογοδοσία για τον θάνατο του σκύλου. Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως Σαλβαδόρ, Μπέλο Οριζόντε και Μπραζίλια.

Οι κύριοι ύποπτοι για την κακοποίηση είναι μια ομάδα εφήβων. Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η κακοποίηση σκύλων επισύρει ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι ύποπτοι είναι κάτω των 18 ετών. Οι διαδηλωτές ζητούν μείωση της ηλικίας ποινικής ευθύνης για κακοποίηση ζώων, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του BBC.

Foi absurda a quantidade de pessoas que compareceram na Avenida Paulista em SP. As pessoas, e seus animais, estavam em peso na avenida mais importante da cidade. A maior metrópole da América do Sul registrou sua presença em massa! O ORELHA VIROU A VOZ DE UM PAÍS! pic.twitter.com/EgwGUgOfP5 — Enfermeiro do BRICS (@enf_intensiva) February 1, 2026

