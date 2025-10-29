Βραζιλία: Επιχείρηση της Αστυνομίας στις φαβέλες, 64 νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών και δεκάδες πυροβόλα όπλα.

29 Οκτ. 2025 12:20
Pelop News

Τεράστια επιχείρηση εξαπέλυσε η αστυνομία της Βραζιλίας στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο εξάρθρωσης της μεγάλης συμμορίας Comando Vermelho.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τουλάχιστον 64 άτομα σκοτώθηκαν, τέσσερα εκ των οποίων είναι μέλη της αστυνομίας της Βραζιλίας, οι οποίοι συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση «Containment» στις περιοχές Alemão και Penha. Πάνω από 80 άτομα συνελήφθησαν στις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το πρωί της Τρίτης ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις όταν περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησαν την επιχείρηση.


Τα μέλη της συμμορίας ανταποκρίθηκαν με πυροβολισμούς, έστησαν οδοφράγματα, έριξαν βόμβες με drones, ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο» από την αστυνομική επιχείρηση και ζήτησε «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση».

Σύμφωνα με τις Αρχές τουλάχιστον 50 από τους νεκρούς «είχαν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως ύποπτοι εγκληματίες».

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και απλοί πολίτες. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών και δεκάδες πυροβόλα όπλα.
