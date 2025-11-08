Βραζιλία: Φονικός ανεμοστρόβιλος, 5 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ισοπεδωμένη μία πόλη! ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βραζιλία φονικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου, το βράδυ της παρασκευής, με τις εικόνες της επόμενης ημέρας να μαρτυρούν τη βιβλική καταστροφή στην περιοχή.

Ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη νότια Βραζιλία το βράδυ της Παρασκευής 07.11.2025, ξηλώνοντας στέγες από κτίρια και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι βραζιλιάνικες αρχές ανέφεραν ότι αρκετές πόλεις στην πολιτεία Παρανά (Paraná) επλήγησαν από την καταιγίδα. Αν και πέντε θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις έρευνες μέχρι αργά τη νύχτα, αναζητώντας πιθανά άλλα θύματα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της πολιτείας ανακοίνωσε ότι η περιοχή επλήγη από έναν ανέμους που ξεπερνούσαν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα (150 μίλια/ώρα). Το φαινόμενο σημειώθηκε έπειτα από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας στο Παρανά, με ισχυρές βροχές και χαλαζόπτωση.

Climate Awareness🚩Nov 8, 2025🌪️ 💨Severe thunderstorms hit #Brazil🇧🇷 and #Argentina🇦🇷: tornadoes, large hail, and squalls

🌪️Devastating tornado in Rio Bonito do Iguaçu and Laranjeiras do Sul🇧🇷

⚡️Northern lights in Kamchatka 🇷🇺

⚠️Typhoon Fung-Wong is approaching the #Philippines



Σε μία από τις πιο πληγείσες πόλεις, το Ρίο Μπονίτο ντου Ιγκουασού (Rio Bonito do Iguaçu), κάτοικοι ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κατεστραμμένες στέγες, πεσμένες κολώνες φωτισμού και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα βίντεο από drone, δείχνει την πόλη ισοπεδωμένη.

Μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης εκτίμησαν ότι περίπου το 80% της πόλης – η οποία έχει πληθυσμό περίπου 14.000 κατοίκους – έχει καταστραφεί.

Daylight reveals horrific destruction in Rio Bonito do Iguaçu, Brazil — a municipality of nearly 15,000 that took a direct hit from a violent tornado just hours ago. At least 5 people are dead and dozens more injured. pic.twitter.com/XXFAymiWHb — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 8, 2025



«Ξέραμε ήδη ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Παρανά, Ρατίνιο Τζούνιορ (Ratinho Júnior), σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή. «Αλλά ποτέ δεν φανταζόμασταν», πρόσθεσε, «ότι θα μας χτυπούσε ένας ανεμοστρόβιλος ικανός να προκαλέσει τέτοια καταστροφή».

