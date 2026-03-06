Βραζιλία: Οκτώ νεκροί μετά την κατάρρευση οίκου ευγηρίας ΒΙΝΤΕΟ

Στους οκτώ ανέρχονται μέχρις στιγμής οι νεκροι από την κατάρρευση οίκου ευγηρίας στην πόλη Μπέλου Οριζόντσι, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, την Πέμπτη 5/03/2026.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια, καθώς σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Atualização dos trabalhos de busca no Lar para Idosos que desabou em BH:

08 vítimas com vida, sendo a maioria conduzidas para o Hospital Odilon Behrens.

06 vítimas em óbito.

06 vítimas seguem desaparecidas. pic.twitter.com/ihdB25izDT — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) March 5, 2026

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.

