Βραζιλία: Οκτώ νεκροί μετά την κατάρρευση οίκου ευγηρίας ΒΙΝΤΕΟ

Νεκροί και αγνοούμενοι σε οίκο ευγηρίας, στη Βραζιλία.

06 Μαρ. 2026 7:59
Pelop News

Στους οκτώ ανέρχονται μέχρις στιγμής οι νεκροι από την κατάρρευση οίκου ευγηρίας  στην πόλη Μπέλου Οριζόντσι, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, την Πέμπτη 5/03/2026.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια, καθώς σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.

