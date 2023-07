Βραζιλία: Πέθανε 23χρονη οπαδός – Νεαρός την χτύπησε με μπουκάλι μπύρας στον λαιμό – BINTEO

Σε σοκ βρίσκεται η Βραζιλία με τον θάνατο της 23χρονης Γκαμπριέλα Ανελλί, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα στο λαιμό από μπουκάλι μπύρας.

Η νεαρή βρισκόταν έξω από το στάδιο Αλιάνζ Παρκ το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Παλμέιρας και οπαδούς της Φλαμένγκο. Η γυναίκα δέχθηκε χτύπημα με το μπουκάλι και σύμφωνα με το Sky News υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές.

Η Γκαμπριέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι μια 23χρονη μπορεί να πέσει θύμα βαρβαρότητας σε έναν χώρο που είναι προορισμένος για διασκέδαση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα Παλμέιρας και ζήτησε από την αστυνομία να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας «που πλήγωσε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας».

Ο δράστης που τραυμάτισε θανάσιμα την κοπέλα συνελήφθη. Πρόκειται για τον 26χρονο Λεονάρντο Σαντιάγκο, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έγινε όταν οπαδοί της Παλμέιρας εντόπισαν δύο οπαδούς της Φλαμένγκο και τους κυνήγησαν. Τότε ο 26χρονος πέταξε το μπουκάλι που χτύπησε την 23χρονη.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τα πρώτα λεπτά μετά την επίθεση:

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse

— the boy (@jovem_Hm) July 10, 2023