Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι

Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι
25 Δεκ. 2025 15:21
Pelop News

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κορίτσι μόλις 2 ετών στη Βραζιλία όταν έπεσε σε ποτάμι και το κατασπάραξαν πιράνχας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μικρή Κλάρα Βιτόρια έκανε βόλτα έξω από το σπίτι της που βρισκόταν δίπλα στο ποτάμι αλλά χωρίς φράχτη όταν συνέβη η τραγωδία στην πόλη Κοάρι, στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, τη Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κλάρα έπεσε στο ποτάμι από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή όπου ζούσε με την οικογένειά της.

Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι

Όταν οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι είχε εξαφανιστεί, μπήκαν στο ποτάμι και μετά από πέντε λεπτά βρήκαν το μικρό κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail τα περισσότερα τραύματα από την επίθεση των πιράνχας στην Κλάρα ήταν στο λαιμό

Η σορός του μικρού κοριτσιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο ενώ διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
17:00 «Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι
16:52 CNN: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία – «Ο κίνδυνος είναι πια πραγματικός»
16:48 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από τον γυμνισμό με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ημίγυμνη σκηνή του «Οιδίποδα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια
16:24 Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»
16:12 Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ
16:00 Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα
15:49 Ο απλός διατροφικός σύμμαχος για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με κορυφαίο ογκολόγο
15:35 Τι τρώνε σε διάφορες χώρες του κόσμου τα Χριστούγεννα;
15:34 Αγρότες:Χριστούγεννα στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – Στο τραπέζι νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές
15:21 Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι
15:07 7 ξηροί καρποί με αρκετό σίδηρο: Πώς να τους συνδυάσετε για μεγαλύτερη απορρόφηση
14:53 Ιουλία Καλλιμάνη: Έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους
14:24 Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια
14:11 Ο Γιάννης Πάριος γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά και τα εγγόνια του
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ