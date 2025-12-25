Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κορίτσι μόλις 2 ετών στη Βραζιλία όταν έπεσε σε ποτάμι και το κατασπάραξαν πιράνχας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μικρή Κλάρα Βιτόρια έκανε βόλτα έξω από το σπίτι της που βρισκόταν δίπλα στο ποτάμι αλλά χωρίς φράχτη όταν συνέβη η τραγωδία στην πόλη Κοάρι, στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, τη Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κλάρα έπεσε στο ποτάμι από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή όπου ζούσε με την οικογένειά της.

Όταν οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι είχε εξαφανιστεί, μπήκαν στο ποτάμι και μετά από πέντε λεπτά βρήκαν το μικρό κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail τα περισσότερα τραύματα από την επίθεση των πιράνχας στην Κλάρα ήταν στο λαιμό

Η σορός του μικρού κοριτσιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο ενώ διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.

