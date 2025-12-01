Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!

Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

01 Δεκ. 2025 11:55
Ένα τραγικό περιστατικό με έναν 19χρονο να κατασπαράσσεται ζωντανός από λιοντάρια, σημειώθηκε την Κυριακή σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και αμέσως να του επιτίθενται τα λιοντάρια.


Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.

Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.

