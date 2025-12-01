Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας
Ένα τραγικό περιστατικό με έναν 19χρονο να κατασπαράσσεται ζωντανός από λιοντάρια, σημειώθηκε την Κυριακή σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και αμέσως να του επιτίθενται τα λιοντάρια.
Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.
Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.
