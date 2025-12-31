Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, πήγε στο νοσοκομείο να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο έχει ένα μικρό θρόμβο.

Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος
31 Δεκ. 2025 15:41
Pelop News

Δύσκολες γιορτές περνάει ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας λόγω καρδιακού προβλήματος.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, πήγε στο νοσοκομείο να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο πόδι του, στο οποίο έχει ένα μικρό θρόμβο.

Έπειτα από εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η επέμβαση, που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή παρακολούθηση για τις επόμενες δύο μέρες.

Ο 52χρονος Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Τα πιο περίεργα έθιμα  της Πρωτοχρονιάς
18:19 Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου (ΒΙΝΤΕΟ)
18:10 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο για τον Απόλλωνα
18:00 Οι αμυδρές ελπίδες του 2026
17:51 Στατίνες και χοληστερόλη: Οδηγός για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
17:41 Είπαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά
17:30 Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
17:21 Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Σέρρες – Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά»
16:58 Πάτρα: «Μπλόκο» στα πολεμικά καταφύγια – Τι συνέβη
16:49 Η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας για το Ατρόμητος – Αχαϊκή
16:30 Απολογισμός Τσιάρα για το 2025: Κλείνει μια δύσκολη χρονιά για τον πρωτογενή τομέα με πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ
16:18 Απειλητικός ο Ερντογάν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του: Δεν θα ανεχθούμε αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας
16:07 Έκθεση ΟΟΣΑ «Health at a Glance 2025»: Πού αντέχει και πού υστερεί το ελληνικό σύστημα υγείας
15:53 ΕΦΚΑ: Δύο ταχυτήτων οι αποδοχές – Ποιος είναι ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις και ποιος στις μικρότερες
15:41 Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος
15:27 Αγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Πάτρα – Νεανική βία χωρίς φρένο
15:14 Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές LNG στην Ευρώπη μετά τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2023
15:03 Καποδίστριας: Ο μπάρμπα Γιάννης που δεν χώρεσε στην Ελλάδα των μικρών 
14:50 Καιρός – Πρωτοχρονιά 2026: Με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα η αλλαγή του χρόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ