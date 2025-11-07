Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τέλος χρόνου για δικαιούχους, ποιοι θα λάβουν τα 10.000 vouchers

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών

07 Νοέ. 2025 8:26
Σήμερα, Παρασκευή 7/11, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση 10.000 vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο πλαίσιο της Β’ Πρόσκλησης του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026.

Η πρωτοβουλία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενισχύεται με εθνικούς πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στοχεύει στην υποστήριξη των γονέων και την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Σύμφωνα με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της δέσμευσης του υπουργείου για έμπρακτη στήριξη των οικογενειών και επένδυση στην ανάπτυξη των παιδιών.

Νέα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη διευκόλυνση περισσότερων οικογενειών, τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργήθηκε το ανώτατο πλαφόν. Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οικογένειες με έως 2 παιδιά: από €33.000 σε €35.000
  • Τρίτεκνες οικογένειες: από €36.000 σε €38.000
  • Οικογένειες με 4 παιδιά: από €39.000 σε €41.000
  • Οικογένειες με 5 παιδιά: από €42.000 σε €44.000

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα όρια αυξάνονται προοδευτικά:

  • 6 παιδιά: €47.000
  • 7 παιδιά: €50.000
  • 8 παιδιά: €53.000
  • 9 παιδιά: €56.000
  • 10 παιδιά: €59.000

Η αύξηση των €2.000 ισχύει για οικογένειες με έως πέντε παιδιά, ενώ για οικογένειες με έξι παιδιά και άνω προστίθενται €3.000 για κάθε επιπλέον παιδί.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr). Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω της ειδικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση χιλιάδων παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενισχύοντας την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
