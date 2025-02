Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές τρένου μεταξύ Λίβερπουλ – Μάντσεστερ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Έχει παραλύσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας, μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις των πολιτών, έπειτα από ένα περιστατικό όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του τρένου.

Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σάλφορντ, οδηγώντας στο κλείσιμο της γραμμής Chat Moss και σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι επιβάτες καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή επαναφορά των δρομολογίων.

Η γραμμή Chat Moss, η οποία συνδέει το Liverpool Lime Street με το Manchester Piccadilly, παραμένει κλειστή, καθώς απαιτούνται επισκευές για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των τρένων. Η Network Rail επιβεβαίωσε ότι όλες οι γραμμές μεταξύ του Μάντσεστερ και του Newton-le-Willows είναι κλειστές και αναμένονται καθυστερήσεις μέχρι το μεσημέρι.

Πλάνα δείχνουν το όχημα αναποδογυρισμένο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ γύρω του υπάρχουν συντρίμμια από τη γέφυρα.

This is the scene at Regent Road, in Salford, where a car crashed and landed on the railway track underneath the pedestrian walkway. @MENnewsdesk pic.twitter.com/lWJGLsu7w6

— Stephen Topping (@stetopping) February 7, 2025