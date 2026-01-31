Βρετανία: Αύξηση αιτημάτων για «εξορκισμούς» στην Εκκλησία της Αγγλίας μετά την πανδημία

Ανοδική πορεία καταγράφουν τα αιτήματα πολιτών προς την Εκκλησία της Αγγλίας για τελετές που παραπέμπουν σε εξορκισμό, με εκπροσώπους της Εκκλησίας να επισημαίνουν ότι, μετά την πανδημία της Covid-19, αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός ανθρώπων που ζητούν πνευματική υποστήριξη για να «απαλλαγούν από το κακό» ή από έντονα συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας.

Παρότι ο όρος «εξορκισμός» προκαλεί συνειρμούς από κινηματογραφικές σκηνές όπως στην ταινία Ο Εξορκιστής, οι ίδιες οι εκκλησιαστικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από εικόνες κραυγών και δραματικών τελετουργιών. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για ήρεμες παρεμβάσεις, προσευχές και ευλογίες, με στόχο την ψυχική ανακούφιση ανθρώπων που βιώνουν απώλεια, πένθος ή έντονο στρες.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανησυχία εργαζομένων σε ξενώνα παρηγορητικής φροντίδας στο Νόρφολκ, κοντά στο Νόργουιτς, όπου υπήρξαν αναφορές για «παραφυσικά περιστατικά». Εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι είδαν σκιές και μια παιδική φιγούρα με κόκκινο φόρεμα, γεγονός που προκάλεσε φόβο στο προσωπικό ενός κτιρίου με βαρύ παρελθόν, καθώς παλαιότερα λειτουργούσε ως παιδιατρικό νοσοκομείο.

Για να κατευναστούν οι ανησυχίες, ζητήθηκε η συνδρομή της Εκκλησίας και τελέστηκε τελικά ευλογία του χώρου με αγιασμένο έλαιο. Ωστόσο, τόσο το αρμόδιο καταπίστευμα υγείας όσο και η Εκκλησία διέψευσαν ότι πραγματοποιήθηκε κανονικός εξορκισμός, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για μια απλή θρησκευτική ακολουθία.

Η δρ Άν Ρίτσαρντς, υπεύθυνη της Εκκλησίας της Αγγλίας για τις λεγόμενες «διακονίες απελευθέρωσης», εξήγησε ότι τα περισσότερα αιτήματα δεν σχετίζονται με πίστη σε πνεύματα, αλλά με ανθρώπους που προσπαθούν να διαχειριστούν ψυχολογική πίεση. Όπως ανέφερε, την περίοδο των lockdown πολλοί άρχισαν να ερμηνεύουν καθημερινούς θορύβους ή ανεξήγητες καταστάσεις ως κάτι υπερφυσικό, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για απλά τεχνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι επαφές με ομάδες «απελευθέρωσης» της Εκκλησίας αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εκκλησία υιοθετεί ή ενθαρρύνει την ιδέα της δαιμονικής κατοχής. Αντίθετα, οι ιερείς τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ψυχραιμία, η στήριξη και η αποφόρτιση ανθρώπων που περνούν δύσκολες περιόδους.

Το επίμαχο κτίριο στο Νόρφολκ έχει πλέον εγκαταλειφθεί και οι υπηρεσίες μεταφέρθηκαν σε νέες εγκαταστάσεις, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε μια ευρύτερη τάση: σε μια εποχή αβεβαιότητας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις – και παρηγοριά – ακόμη και εκεί όπου το όριο ανάμεσα στο ψυχολογικό και το «μεταφυσικό» γίνεται θολό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



