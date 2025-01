Βρετανία – Έρευνα-σοκ για τους Πακιστανούς παιδόφιλους: 41 πόλεις, 76 συμμορίες, 155 κυκλοφορούν ελεύθεροι

41 πόλεις. 76 συμμορίες. 396 καταδικασμένοι παιδόφιλοι που καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Και 155 εξ αυτών, που έχουν πλέον αποφυλακιστεί «αθόρυβα» και κυκλοφορούν, οι περισσότεροι, στους ίδιους δρόμους, στους οποίους προηγουμένως «αλίευαν» ανήλικα παιδιά και γυναίκες -τα ανυποψίαστα θύματά τους.

Σε μια μεγάλη έρευνα της MailOnline, που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται στην πλήρη, φρικαλέα του έκταση, το δίκτυο των κυκλωμάτων παιδοφιλίας που λυμαίνονταν το Ηνωμένο Βασίλειο επί περισσότερες από δύο δεκαετίες, σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη Μεγάλη Βρετανία, που ήρθε στο φως μόλις το τελευταίο διάστημα, μέσα από την προσωπική επίθεση και επίρριψη ευθυνών από τον μεγιστάνα Έλον Μασκ στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Όπως προκύπτει από τη σοκαριστική έρευνα, παιδιά και νεαρές γυναίκες έγιναν στόχος ασιατικών συμμοριών -αποτελούμενων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από ενήλικους Πακιστανούς- σε κάθε γωνιά της χώρας, από το Πλίμουθ στα νοτιοδυτικά και το Ράμσγκεϊτ στα νοτιοανατολικά, μέχρι το Μπάροου στα βορειοδυτικά και το Νιούκαστλ στα βορειοανατολικά. Το χειρότερο, όμως, που προκαλεί τρόμο και αποστροφή, είναι ότι πολλοί εκ των βιαστών έχουν πλέον επιστρέψει στον τόπο των εγκλημάτων τους, αναζητώντας ενδεχομένως τα επόμενα θύματά τους.

