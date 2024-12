Βρετανία: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτίριο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στο Μπέρμιγχαμ, η οποία ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και έπεσε πάνω στο κτίριο.

Περισσότεροι από 50 πυροσβέστες κλήθηκαν να επέμβουν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

To αυτοκίνητο χτύπησε το σούπερ μάρκετ πριν η φωτιά εξαπλωθεί στην επιγραφή του καταστήματος και στα παράθυρα των διαμερισμάτων που βρίσκονται από πάνω.

Birmingham fire: Firefighters tackle ‘significant’ blaze after car ‘rams into supermarket

From what I've read it's nothing nefarious which makes a pleasant change.

